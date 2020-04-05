В Україні залишилася одна область без коронавірусу: спантеличений навіть головний санлікар

В Україні коронавірусна хвороба охопила майже всі регіони, водночас єдиною областю, яку COVID-19 досі не зачепив, залишається Миколаївська.

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Щоправда, там є підозри на це захворювання, і всі вони тестуються. Про це на брифінгу МОЗ вранці 5 квітня повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це тяжко пояснити, але це приємна річ. Тестування проводяться, підозри на коронавірусну інфекцію є, але вони не підтверджені. Будемо раді, якщо хоч в одній області не буде зафіксованих випадків, а в усіх інших – не відбуватиметься зростання наявної кількості", – підкреслив він.

Віктор Ляшко

Додамо, що попри відсутність інфікованих COVID-19, на Миколаївщині активно готуються до того, аби боротися із епідемією. Зокрема, у регіоні взяли на контроль усіх мешканців, які починаючи з 16 березня повернулися додому з-за кордону.

Як повідомив у коментарі OBOZREVATEL голова Миколаївської ОДА Олександр Стаднік, що працюють на випередження ще з січня.

"Ніякого секрету немає. Вважаю, що завдяки президенту і уряду, ми зробили ті кроки, які на сьогодні дали такий результат", – сказав він.

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За його словами, поки вони не планують закривати межі області та міста, водночас постійно проводять інформаційну попереджувальну кампанію серед населення.

"Робимо акцент на карантинні заходи. Просимо громадян максимально дотримуватися правил і залишатися вдома", – додав Стаднік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, cтаном на 10:00 5 квітня в Україні був зафіксований 1251 випадок зараження коронавірусом – із них 32 летальні, водночас 25 пацієнтів одужало. Всього за добу COVID-19 діагностували у 156 нових пацієнтів, серед яких 12 дітей.

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