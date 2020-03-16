В Україні закривають залізницю, метро та автобусне сполучення

В Україні закривають залізничне та автобусне сполучення між містами. Заборона стосується перевезень у транспорті більше 10 осіб, а також роботи метрополітенів.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Екстрені заходи він доручив ввести Кабінету міністрів, який проведе засідання ввечері, 16 березня.

Через потенційну небезпеку епідемії коронавірусу обмеження повинні вступити в силу з 12:00 середи, 18 березня.

"Міністерству інфраструктури з 12:00 18 березня заборонити залізничне, авіа та автобусне міжміське, і міжобласне повідомлення, заборонити роботу метрополітенів. Міські перевезення можуть здійснюватися до 10 осіб у маршрутних таксі та в таксі і до 20 чоловік в тролейбусах, вагонах і трамваях", – підкреслив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ із 17 березня введе ще жорсткіший карантин через поширення коронавірусу COVID-19 в Україні та світі загалом. Буде обмежено пересування між містом та іншими населеними пунктами України (рекомендація), призупинено роботу закладів громадського харчування та торговельних центрів.

Працюватимуть лише продуктові та господарські магазини, аптеки, АЗС, банки, банкомати.

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