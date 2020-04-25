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25 квітня • оновлено в 20:32
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В Україні закрили кладовища: чергуватимуть Нацгвардія та поліція

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В Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 відвідувати кладовища в поминальні дні буде заборонено.

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Поблизу них чергуватимуть посилені патрулі поліції, передає пресслужба правоохоронців. Заборона водночас не стосуватиметься випадків здійснення поховань.

В Україні закрили кладовища

В Україні закрили кладовища

npu.gov.ua

Рішення про закриття кладовищ прийняла державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 21 квітня.

"Головам обласних та Київської міської державної адміністрації за участю органів місцевого самоврядування доручено заборонити відвідування громадянами кладовищ, окремих місць поховань у традиційні післявеликодні поминальні дні, крім випадків здійснення поховань", – йдеться в повідомленні.

За дотриманням карантинних обмежень стежитимуть поліцейські і 22 тисячі нацгвардійців, також чергуватимуть посилені патрулі поблизу кладовищ.

В Україні закрили кладовища

В Україні закрили кладовища

npu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, у Рівному 70-річна пенсіонерка намагалася пробратися на закрите через карантин кладовище через паркан, але застрягла і кричала про допомогу.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
заборона карантин Національна поліція України кладовище
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