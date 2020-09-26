В Україні закінчиться "бабине літо" і підуть дощі: з'явився прогноз на початок тижня

Мирослав Семенюк Суспільство 14:00, 26.09.2020 Оновлено: 14:14, 26.09.2020

Після закінчення "бабиного літа" 27 вересня в Україні почне поступово знижуватися температура і прийдуть дощі. Синоптики радять бути обережними, так як можливі пориви вітру.

У своєму прогнозі на початок тижня, 28 вересня-4 жовтня, синоптик Наталка Діденко розповіла OBOZREVATEL, як буде змінюватися погода під впливом нового атмосферного фронту.

"На початку тижня тепла погода ще буде домінувати в південній і східній частинах України. На решті території країни вже буде трохи свіжіше. Місцями очікуються дощі, але вони будуть чергуватися з сухою погодою. Тобто таких тотальних осінніх дощів, опадів, на жаль, поки не передбачається", – пояснила Діденко.

Синоптик Роман Мурмило уточнив в коментарі OBOZREVATEL, що зміни температури і опади супроводжуватимуться поривчастим вітром. На 28-30 вересня він також прогнозує дощі по всій Україні, але помірні. Інших погодних явищ поки не очікується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 вересня температура повітря на Півночі і на Заході складе 17-23 градуси, а на інших територіях ще буде триматися в межах 23-26 градусів.

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