В Україні захотіли використовувати собак-нюхачів для виявлення хворих на COVID-19

Українські правоохоронці розглядають можливість залучення собак-нюхачів для виявлення хворих на коронавірус (COVID-19).

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України, Консультативна місія ЄС (EUAM) провела вебінар із доценткою ветеринарного факультету університету Гельсінкі Анною Гієльм-Бйоркман про те, як правильно тренувати собак-нюхачів для виявлення COVID-19 у людей.

Окрім МВС, учасниками вебінару з української сторони були Національна поліція, Державна прикордонна служба, митниця та Міністерство охорони здоров’я.

Нагадаємо, вперше цей превентивний інструмент боротьби з пандемією почали використовувати в Фінляндії наприкінці вересня. Собаки-нюхачі, які зараз працюють в аеропорту Гельсінкі, спеціально навчені виявляти запах вірусу в зразках поту, зібраних на серветках пасажирів.

Собаці потрібно лише 10 секунд для виявлення особи з ознаками COVID-19. Після цього пасажиру пропонується пройти безкоштовно тест на коронавірус у медичному центрі аеропорту.

Пізніше фінський досвід почали використовувати у Великобританії та Франції, де теж тренують собак розпізнавати коронавірус.

Собаки "винюхують" коронавірус у пасажирів в аеропортах

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нью-Йорку наприкінці липня померла німецька вівчарка на прізвисько Бадді, яка стала першою в країні з діагнозом COVID-19.