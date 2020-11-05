В Україні заговорили про введення "чорної" зони карантину: названо умови

Через стрімке поширення епідемії коронавірусу в Україні в найбільш проблемних регіонах можуть ввести "чорну" карантинну зону.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіло джерело в Міністерстві охорони здоров'я. Однак, за його словами, це лише робоча назва "червоної" зони, яка і так діє в Україні ще з літа.

"Чорна" зона – це не щось таке "вау супер". Це та сама "червона" зона, але без пом'якшень. Її запроваджуватимуть у регіонах, де кількість хворих перевищуватиме 320 на 100 тисяч населення, а позитивне тестування буде більш як у 20% від усіх протестованих. Там введуть жорсткі обмеження, які повністю прописано під "червону" зону", – пояснило джерело.

За його словами, у таких регіонах не працюватимуть ні дитячі садки, ні школи. На скільки часу вводитимуть такий локдаун – поки невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами джерела в українському уряді, рішення про посилення карантину в Україні і введення варіанта "вихідного дня" для стримання поширення епідемії коронавірусу у владі ухвалять найближчими днями.