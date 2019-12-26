Воювали на Донбасі: стало відомо про загибель двох українських захисників. Фото

У четвер, 26 грудня, на Донбасі вбили українського військового Сергія Пугача з Білої Церкви. Ще один ветеран війни за незалежність Віталій Швець загинув у ДТП.

Про загибель першого воїна повідомив у Facebook його знайомий Ярослав Гончаренко (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні мені прийшла страшна звістка. Російські найманці на Донбасі вбили мого друга Сергія. З усіх, кого я знав, він був безперечно найдобрішою і найчеснішою людиною. Він завжди мене розумів і підтримував у важкі часи. Він дуже любив цю країну і її людей. Завжди ділився зі мною останнім, що мав. Він у будь-яку хвилину був готовий прийти мені на допомогу. Але я тепер уже нічим не можу йому допомогти", – написав чоловік.

Сергій Пугач загинув на Донбасі Facebook Ярослава Гончаренко

Волонтер Володимир Міхалов уточнив, що прощання з воїном пройде 27 грудня за адресою Біла Церква, вул Чапаєва, 217 (нова Степана Бандери) о 14.00.

Також волонтер повідомив про другого загиблого – танкіста Швеця. "Загинув в аварії сержант Віталій Швець. Позивний Шуба. Похорон відбудеться 28.12.2019 в Черкаській області, Христинівський район, село Ягубець", – написав він.

Віталій Швець загинув в аварії Facebook Володимира Міхалова

Загинули два українських воїни УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 грудня в Кам'янському пройшов похорон загиблого на Донбасі воїна Збройних сил із 93-ї бригади Холодного Яру Германа Соловйова.

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