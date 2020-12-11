Степанов: в Україні зафіксували повторні випадки зараження COVID-19

В Україні в різних регіонах зареєстровані випадки повторного зараження коронавірусною інфекцією.

Таку інформацію містить електронна інтегрована система епідеміологічного нагляду, заявив на брифінгу 11 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Хворих на коронавірус вдруге зафіксували в Чернівецькій, Кіровоградській та інших областях (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це люди, які вперше перехворіли від 1 до 3 місяців тому, зараз вони захворіли вдруге. Тому відповідне дотримання правил, які встановлені в країні, та виконання рекомендацій Міністерства охорони здоров’я є надважливими незалежно від того, перехворіла людина на коронавірус чи ні. Титр антитіл, який є після хвороби в будь-кого, знижується. Як тільки він стає нижчим від відповідних норм, людина знову може захворіти", – наголосив міністр.

Раніше заступник генерального директора Центру громадського здоров'я України Олександр Мацько розповів, що випадки повторного зараження коронавірусом переважно трапляються серед людей із супутніми захворюваннями. Він підкреслив, що це – поодиноке явище.

Перший випадок повторного інфікування коронавірусом зареєстрували 15 серпня 2020 року дослідники з Гонконзького університету в 33-річного місцевого жителя. Захворювання у чоловіка виявили через 4,5 місяці після першого випадку зараження.

Про першу смерть від повторного зараження коронавірусом повідомили у Нідерландах 12 жовтня. Померла, 89-річна жінка, мала супутнє захворювання – макроглобулінемію Вальденстрема. Це рідкісний тип раку лейкоцитів, який піддається лікуванню, але невиліковний.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Нідерландах двічі заразився літній чоловік зі слабким імунітетом. Пацієнт у Бельгії заразився COVID-19 вдруге через три місяці після одужання. У другому штамі вірусу дослідники виявили 11 мутацій.