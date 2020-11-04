В Україні зафіксували рекордну кількість померлих від COVID-19 за добу

В Україні за добу, 3 листопада, від коронавірусної хвороби померли 199 людей.

За даними Ради нацбезпеки та оборони, це рекордна кількість летальних випадків із початку епідемії COVID-19 у нашій країні. Минулий сумний рекорд був встановлений 30 жовтня, тоді померло 173 українця.

Статистика щодо COVID-19 в Україні covid19.rnbo.gov.ua

Кількість померлих за 3 листопада covid19.rnbo.gov.ua

Найбільше летальних випадків за добу зареєстровано у Донецькій (26), Львівській (20) та Дніпропетровській (19) областях.

КІлькість померлих за областями covid19.rnbo.gov.ua

КІлькість померлих за областями covid19.rnbo.gov.ua

КІлькість померлих за областями covid19.rnbo.gov.ua

Згідно зі статистикою РНБО, одужала також рекордна кількість людей в Україні – 7536.

Кількість видужалих від коронавірусної хвороби за 3 листопада covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 4 листопада, в Україні офіційно підтверджено 420 617 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 524 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії.