В Україні зафіксували рекордну кількість померлих від COVID-19 за добу

В Україні за добу, 3 листопада, від коронавірусної хвороби померли 199 людей.

За даними Ради нацбезпеки та оборони, це рекордна кількість летальних випадків із початку епідемії COVID-19 у нашій країні. Минулий сумний рекорд був встановлений 30 жовтня, тоді померло 173 українця.

Найбільше летальних випадків за добу зареєстровано у Донецькій (26), Львівській (20) та Дніпропетровській (19) областях.

Згідно зі статистикою РНБО, одужала також рекордна кількість людей в Україні – 7536.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 4 листопада, в Україні офіційно підтверджено 420 617 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 524 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії.