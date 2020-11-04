В Україні зафіксували рекордну кількість померлих від COVID-19 за добу

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
2,8 т.

  • Протестовано на коронавірусну інфекцію 72 442 осіб

  • Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (856) та ще кількох регіонах

  • Це Харківська (850), Донецька (636), Одеська (547) та Хмельницька (511) області

Статистика розповсюдження коронавірусу в Україні

В Україні за добу, 3 листопада, від коронавірусної хвороби померли 199 людей.

За даними Ради нацбезпеки та оборони, це рекордна кількість летальних випадків із початку епідемії COVID-19 у нашій країні. Минулий сумний рекорд був встановлений 30 жовтня, тоді померло 173 українця.

Статистика щодо COVID-19 в Україні
Кількість померлих за 3 листопада

Найбільше летальних випадків за добу зареєстровано у Донецькій (26), Львівській (20) та Дніпропетровській (19) областях.

КІлькість померлих за областями
КІлькість померлих за областями
КІлькість померлих за областями

Згідно зі статистикою РНБО, одужала також рекордна кількість людей в Україні – 7536.

Кількість видужалих від коронавірусної хвороби за 3 листопада

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 4 листопада, в Україні офіційно підтверджено 420 617 випадків коронавірусної інфекції. З них 9 524 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку епідемії.

УкраїнаКоронавірусКоронавірус