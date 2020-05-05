В Україні зафіксували рекордний спад епідемії COVID-19: МОЗ вказало на небезпечний момент

У понеділок, 4 травня, в Україні був зафіксований рекордно низький відсоток людей, хворих на СOVID-19, щодо загальної кількості активних хворих – 3,5%.

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Ще один рекорд пов'язаний зі співвідношенням тих, хто поборов недугу, і нових пацієнтів: за добу одужали 256 осіб, а заражень виявили 366. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляється на сайті глави держави.

Коронавірус в Україні ТСН

"Дуже позитивна тенденція. Завдяки старанному дотриманню карантину Україні вдалося оминути найстрашніші сценарії. Як ми і припускали, позитивні тенденції епідемії почалися за тиждень до ослаблення карантину. В останні дні дуже важливо ретельно дотримуватися обмежувальних заходів, щоб якомога безпечніше розпочати вихід із карантину", – відреагував на новини Зеленський.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що в країні спостерігається збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу хвороби, що підвищує загрозу поширення СOVID-19. Тож у відомстві закликали дотримуватися обмежувальних заходів і надалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шмигаль зазначав, що протягом 18 днів в Україні спостерігалася стабільна ситуація щодо зростання кількості хворих на коронавірус. Згідно з розрахунками, пік повинен завершитися орієнтовно 8-9 травня, якщо не буде порушень карантинного режиму. Фактично, це початок завершення епідемії для України в медичних термінах.

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