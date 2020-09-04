У п'ятницю, 4 вересня, в Україні зафіксували рекордну кількість підозр на коронавірус (COVID-19) – 3131 випадок.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, раніше рекорд було зареєстровано на рівні 2812 випадків підозри на вірус.

Зазначається, що коефіцієнт кореляції з кількістю хворих в останні кілька тижнів стійко перевищує 0,7. Це може говорити про те, що незабаром можливі нові рекорди за кількістю нових заражених в Україні.

В Україні зафіксували рекордну кількість підозр на COVID-19 Скриншот

Додамо, що цього тижня вже фіксувалися максимуми кількості хворих: 2495 – 1 вересня і 2723 – 3 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні з 7 вересня почнуть діяти нові зони адаптивного карантину. З повним списком регіонів можна ознайомитися за посиланням.

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