В Україні зафіксували рекорд госпіталізацій з COVID-19

Олексій Тітофф Суспільство 10:10, 19.09.2020 Оновлено: 11:09, 19.09.2020

В Україні за минулу добу, 18 вересня, зафіксовано рекордну кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 – 669.

Про це на брифінгу в суботу, 19 вересня, повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Всього в Україні в лікарнях із підтвердженим або підозрою на коронавірус – понад 13 тисяч осіб. При цьому станом на 1 вересня в медустановах перебувало 10 800 пацієнтів, додав Степанов.

Всього в Україні станом на ранок, 19 вересня, офіційно коронавірусом (COVID-19) заразилися 172 712 осіб. З них 3240 – за минулу добу.

У Києві за минулу добу, 18 вересня, COVID-19 заразилися 400 осіб. В області кількість нових хворих – 135.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, на 19 вересня, Індія випередила США і Бразилію за кількістю нових заражених коронавірусом (COVID-19) у світі – 93 тисячі випадків. У Штатах – 51 тисяча, Бразилії – 40 тисяч. Також в Індії за добу зареєстрували найбільше летальних випадків – 1 221.

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