В Україні зафіксували майже 8 тисяч порушень виборчого процесу. Мапа

Карина Бондаренко Суспільство 11:07, 24.10.2020 Оновлено: 11:12, 24.10.2020

У період з 5 вересня до 24 жовтня 2020 року в Національну поліцію України надійшло 7877 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Дані оприлюднили на сайті відомства за день до дня голосування на місцевих виборах – 25 жовтня.

Усього органами поліції були складені 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 622 кримінальні провадження: 310 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 312 – пов'язаних із виборчим процесом.

Зафіксовано майже 8 тисяч порушень виборчого процесу.
Національна поліція України

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні з півночі суботи, 24 жовтня, настав "день тиші" перед голосуванням на місцевих виборах 25 жовтня. У цей день будь-яка агітація за того чи іншого кандидата заборонена законодавством.

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