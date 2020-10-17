В Україні зафіксовано максимум смертей від коронавірусу

За минулу добу в Україні від коронавірусу (COVID-19) померли 109 пацієнтів.

Цей показник є найбільшим з початку пандемії.

При цьому протягом 15 жовтня померли 106 заражених українців, 12 і 13 жовтня – по 107, а 9 жовтня – 108 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 17 жовтня в Україні офіційно підтверджено 293 641 випадок коронавірусної інфекції. З них 6 410 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом з добового приросту.

Тільки в двох областях зафіксовано менше 100 випадків за добу – в Кіровоградській (44) та Запорізькій (97).