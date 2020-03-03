В Україні зафіксовано коронавірус: що відомо про зараженого

Першою людиною, яка заразилася смертельним коронавірусом з Китаю COVID-19 в Україні, став чоловік середнього віку з Чернівців.

Про це повідомили під час брифінгу в Чернівецькій облдержадміністрації, який транслювали у Facebook. Інфікований пересувався разом із дружиною на машині з Сучави до Чернівців (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

До цього він подорожував до Італії. Швидка забирала чоловіка в спецодязі, оскільки під час виклику медикам повідомили, звідки повернувся хворий.

"Єдиний близький контакт – дружина, яка разом з ним подорожувала і перебувала до моменту госпіталізації", – розповіли на брифінгу.

Наразі українська влада контактує з румунськими колегами, щоб дізнатися подробиці про осіб, які сиділи на суміжних місцях у літаку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!