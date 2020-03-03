Головна Новини
3 березня • оновлено в 13:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні зафіксовано коронавірус: що відомо про зараженого

6.4т
Читати матеріал російською

Першою людиною, яка заразилася смертельним коронавірусом з Китаю COVID-19 в Україні, став чоловік середнього віку з Чернівців.

Про це повідомили під час брифінгу в Чернівецькій облдержадміністрації, який транслювали у Facebook. Інфікований пересувався разом із дружиною на машині з Сучави до Чернівців (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

До цього він подорожував до Італії. Швидка забирала чоловіка в спецодязі, оскільки під час виклику медикам повідомили, звідки повернувся хворий.

"Єдиний близький контакт – дружина, яка разом з ним подорожувала і перебувала до моменту госпіталізації", – розповіли на брифінгу.

Наразі українська влада контактує з румунськими колегами, щоб дізнатися подробиці про осіб, які сиділи на суміжних місцях у літаку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
11
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги