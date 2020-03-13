У Радомишлі Житомирської області від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.

Про це OBOZREVATEL розповів глава Радомишля Володимир Тетерський. Також цю інформацію підтвердила інфекціоністка Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook.

"На жаль, перша померла від COVID-19. Житомирська область", – написала вона.

В Україні зафіксована перша смерть від коронавірусу

Зазначимо, що 1 березня жінка повернулася з Польщі. Симптоми хвороби вона відчула ще 3 березня, а 8 березня відвідала церкву. В Житомирській ОДА повідомили, що перед цим вона також гостювала у родичів у Львові. У неї виявили ускладнення – запалення легень.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, нині під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала. У МОЗ зазначили, що померла жінка була в групі ризику.

У відомстві додали, що у зоні найменшого ризику в Україні перебувають особи віком від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Щодо інших:

для 40-49-річних – 0,3%;

для 50-59-річних – 1,3%;

для 60-69-річних – 3,4%,

для 70-79-річних – 7,8%.

У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди віком 80+, у них цей показник дорівнює 13,5%.

Зазначимо, всього в Україні станом на 12 березня у двох людей підтвердили наявність коронавірусу. У Чернівцях нещодавно у 39-річного чоловіка, який захворів на COVID-19, повторні тести на інфекцію дали позитивний результат.

Також стало відомо, що Україна через 48 годин через загрозу поширення COVID-19 на два тижні закриває кордони для іноземних громадян.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як писав OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я відправила спеціальну місію в Україну через коронавірус. В Україні також розроблять порядок примусової госпіталізації людей, які заражені коронавірусом.

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