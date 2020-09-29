В Україні заборонять продавати електронні цигарки дітям: Рада зробила перший крок

Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт №3628, який передбачає посилення відповідальності за продаж дітям електронних цигарок та рідин до них.

Відповідне рішення ухвалено під час пленарного засідання парламенту 29 вересня. Його підтримали 272 нардепи.

Зокрема автори документу запропонували, аби електронні цигарки не продавали особам, яким немає 18 років, так само, як інші тютюнові вироби. Прогнозується, що це дозволить зберегти життя та здоров'я дітей в Україні.

У законопроєкті прописано, що продаж неповнолітнім пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних цигарок та рідин до них тягне за собою накладення штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6 800- 13 600 грн).

Торгівля такими товарами з рук карається аналогічними штрафами та конфіскацією предметів торгівлі й виручки за них.

Крім того, законопроєктом передбачається заборона продажу товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні цигарки.

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