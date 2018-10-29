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В Україні заборонять камуфляж: що це означає

21.4тЧитати матеріал російською

В Україні хочуть заборонити носіння військового камуфляжу, щоб уберегти людей від шахраїв, які прикидаються воїнами.

У Раді вже зареєстрували законопроект, який передбачає грошове покарання за незаконне носіння військової форми з відзнаками і значно посилює покарання за незаконне носіння державних нагород, передає "Сегодня".

Зараз за незаконне носіння держнагород передбачений штраф від 17 до 34 грн. Якщо запропоновані норми будуть затверджені, штрафи підвищать у 100 разів, і тоді винні мають сплатити від 1700 до 3400 грн.

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"Ми бачимо спроби шахраїв бути схожими на військових, силовиків, які захищають країну. Аферисти перевдягаються у військову форму, вдягають бойові нагороди, на які не мають жодного права, і використовують все це для отримання посад або матеріальної допомоги. Ми ж хочемо того, щоб такі шахраї, такі асоціальні громадяни були покарані. Упевнений, що в парламенті не будуть затягувати з цим питанням", — зазначив один з авторів законопроекту, нардеп Андрій Тетерук.

Він додав, що після звільнення в запас військовослужбовець-контрактник має право носити форму. Також Тетерук сказав, як бути мисливцям і рибалкам.

"Для полювання є відповідна форма, яка, до речі, краще робить мисливця непомітним для звіра", — повідомив нардеп.

За словами військових, зараз в Україні чимало тих, хто наслідує учасників бойових дій.

"Якщо уважно придивитися, наприклад, до мітингувальників у формі, то обізнані люди можуть з легкістю зрозуміти, що ці протестувальники жодного відношення до служби не мали, а прийшли "рядженими" мітингувати за гроші. Ось таких дійсно треба карати жорстко, бо паплюжать нас. Щоправда, як відстежуватимуть "ряджених" — це питання. Напевно, закон може стати лише формальним", — зазначив один з бійців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві люди у камуфляжі нахабно пограбували гральний заклад.

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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Главное балаклавы не запрещать!!!! А то цирк на дротi прекратит существование!!!
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PedRoshenko Pedro
PedRoshenko Pedro
Бедные рыбаки с охотникми.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Не совсем понял при чем здесь камуфляж и погоны с наградами. Камуфляж и военная форма это разное. Да пол Украины без одежды останется, как писал ваш журналист Романенко: типичный пейзаж украинского села это мужики в камуфляже на виляющих велосипедах с удочками.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Фоменков Владимир, У них заголовки пишут все- отпад. Написать "запретят незаконное ношение военной формы" ума не хватает. Или это для большей эпатажности?
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