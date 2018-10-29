В Україні заборонять камуфляж: що це означає

В Україні хочуть заборонити носіння військового камуфляжу, щоб уберегти людей від шахраїв, які прикидаються воїнами.

У Раді вже зареєстрували законопроект, який передбачає грошове покарання за незаконне носіння військової форми з відзнаками і значно посилює покарання за незаконне носіння державних нагород, передає "Сегодня".

Зараз за незаконне носіння держнагород передбачений штраф від 17 до 34 грн. Якщо запропоновані норми будуть затверджені, штрафи підвищать у 100 разів, і тоді винні мають сплатити від 1700 до 3400 грн.

"Ми бачимо спроби шахраїв бути схожими на військових, силовиків, які захищають країну. Аферисти перевдягаються у військову форму, вдягають бойові нагороди, на які не мають жодного права, і використовують все це для отримання посад або матеріальної допомоги. Ми ж хочемо того, щоб такі шахраї, такі асоціальні громадяни були покарані. Упевнений, що в парламенті не будуть затягувати з цим питанням", — зазначив один з авторів законопроекту, нардеп Андрій Тетерук.

Він додав, що після звільнення в запас військовослужбовець-контрактник має право носити форму. Також Тетерук сказав, як бути мисливцям і рибалкам.

"Для полювання є відповідна форма, яка, до речі, краще робить мисливця непомітним для звіра", — повідомив нардеп.

За словами військових, зараз в Україні чимало тих, хто наслідує учасників бойових дій.

"Якщо уважно придивитися, наприклад, до мітингувальників у формі, то обізнані люди можуть з легкістю зрозуміти, що ці протестувальники жодного відношення до служби не мали, а прийшли "рядженими" мітингувати за гроші. Ось таких дійсно треба карати жорстко, бо паплюжать нас. Щоправда, як відстежуватимуть "ряджених" — це питання. Напевно, закон може стати лише формальним", — зазначив один з бійців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві люди у камуфляжі нахабно пограбували гральний заклад.