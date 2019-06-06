В Україні заборонили цивільним носити військову форму: що відомо

Верховна Рада України прийняла закон про введення відповідальності за незаконне носіння військової форми з відзнаками і наругу над місцями поховань українських захисників.

На засіданні в четвер, 6 червня, 235 народних депутатів підтримали зазначений законопроект №9217. Його текст був опублікований на сайті парламенту.

Так, за незаконне носіння військової форми з відзнаками будуть штрафувати на суму в розмірі 150-200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (2550-3400 гривень), а за повторне порушення –

від 3400 до 6800 гривень або громадські роботи від 30 до 40 діб.

В Україні заборонили цивільним носити військову форму Comments.UA

Крім того, документ пропонує ввести кримінальне покарання за наругу над пам'ятниками захисникам батьківщини: позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Зокрема, стаття Кримінального кодексу передбачає покарання за осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам'ятника, побудованого в пам'ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни – радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, воїнів-інтернаціоналістів та миротворців, а також осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації або іншої держави, визнаної Верховною Радою України агресором, учасників Революції Гідності і борців за незалежність України в XX столітті.

Today.ua

Штраф повинні будуть заплатити і ті, хто незаконно носить ордени, медалі, інші нагороди та почесні знаки. Їм доведеться заплатити 100-200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. За повторне правопорушення – штраф 200-400 мінімумів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, камуфляж в Україні запропонували заборонити для того, щоб уберегти людей від шахраїв, які прикидаються воїнами.

Як пояснив експерт, крім введення відповідальності за незаконне носіння військової форми, необхідно також врегулювати питання її вільного продажу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!