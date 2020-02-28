В Україні заборонили три телеканали Росії: список

В Україні заборонено мовлення трьох російських телеканалів: "Єврокіно", "ТОПШОП ТВ" і "Зоопарк".

Про це повідомляє пресслужба Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

"Країною-правовласником всіх трьох програм є Російська Федерація, ліцензії на мовлення телеканалів видані Роскомнадзором, мова ведення програм – російська", – йдеться в зверненні.

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Ресурси вилучені з мовлення на підставі законів, оскільки РФ визнана державою-окупантом і державою-агресором.

Так, Нацрада посилалася на рішення РНБО від 25.01.2015, відповідно до якого Кабінету міністрів було доручено вжити невідкладних заходів щодо припинення російської інформаційної агресії, яка здійснюється з використанням іноземних та вітчизняних засобів масової інформації. Тому Нацрада вирішила тимчасово припинити розгляд питання про адаптацію російських каналів.

Заборона російських телеканалів в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила для ретрансляції в Україні ще три російські телеканали.

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