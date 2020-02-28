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28 лютого • оновлено в 10:02
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В Україні заборонили три телеканали Росії: список

6.1т
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В Україні заборонено мовлення трьох російських телеканалів: "Єврокіно", "ТОПШОП ТВ" і "Зоопарк".

Про це повідомляє пресслужба Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

"Країною-правовласником всіх трьох програм є Російська Федерація, ліцензії на мовлення телеканалів видані Роскомнадзором, мова ведення програм – російська", – йдеться в зверненні.

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Ресурси вилучені з мовлення на підставі законів, оскільки РФ визнана державою-окупантом і державою-агресором.

Так, Нацрада посилалася на рішення РНБО від 25.01.2015, відповідно до якого Кабінету міністрів було доручено вжити невідкладних заходів щодо припинення російської інформаційної агресії, яка здійснюється з використанням іноземних та вітчизняних засобів масової інформації. Тому Нацрада вирішила тимчасово припинити розгляд питання про адаптацію російських каналів.

Заборона російських телеканалів в Україні

Заборона російських телеканалів в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила для ретрансляції в Україні ще три російські телеканали.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення Росія - країна-агресор
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Кравченко Николай
Кравченко Николай
Смотрели,смотрим и будем смотреть не только эти каналы,но и все остальные.А,если кому то и не нравится,то пусть не смотрят,их никто не заставляет,но и нам смотреть никто не сможет запретить.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А как же без зоопарка?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Надо не просто русню запрещать а ещё и статью ввести за просмотр пять лет не меньше!!!сралин их любимый что делал с людьми слушщими немецкое радио?правильно садил нещадно на 15 лет! и это в лучшем случае!!!
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