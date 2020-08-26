В Україні заборонили роботу нічних клубів і дискотек через карантин

Кабінет міністрів України підтримав проєкт постанови, що передбачає заборону роботи нічних клубів і дискотек.

На засіданні 26 серпня уряд підтримав проєкт постанови Кабміну про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів. Він вводить низку обмежень на час адаптивного карантину, зокрема що стосуються роботи розважальних закладів.

На початку засідання прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що розглянути заборону на роботу розважальних закладів запропонував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він уточнив, що заборона не буде стосуватися роботи закладів громадського харчування без організації дозвілля.

"Ми говоримо про заборону роботи нічних клубів, дискотек і тих розважальних закладів, де абсолютно не дотримуються карантинних вимог. Я також просив і буду просити поліцію застосовувати жорсткі заходи щодо тих закладів, які сприяють поширенню коронавірусу серед молодих людей в Україні", – сказав прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що нічні клуби працюють без дотримання маскового режиму і соціального дистанціювання.

"Це призводить до того, що ми бачимо сьогодні в нашій щоденній статистиці – зростання захворюваності. Особливо серед молодих людей у віці від 20-ти до 35-40 років", – сказав Шмигаль.

Обмежувальні заходи будуть посилені в регіонах, де встановлено "зелений" рівень протиепідемічної небезпеки.

"Пропонується посилити обмежувальні заходи в регіонах, в яких встановлено "зелений" рівень епідеміологічної небезпеки, заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів, діяльність підприємств громадського харчування з організацією дозвілля.

Крім того, ми відпрацювали з Мінкультом заборону концертів, крім проведених установами культури і для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності", – заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, карантин в Україні через зростання кількості хворих на COVID-19 офіційно продовжили до 1 листопада 2020 року. Обмежувальні заходи будуть діяти до 31 жовтня включно.