В Україні заборонили проведення масових новорічних корпоративів

Через коронавірус в Україні з 19 грудня заборонили проведення будь-яких урочистих святкувань зі скупченням людей – під заборону потрапили новорічні корпоративи, бенкети, весільні урочистості тощо.

Перелік обмежень міститься у постанові Кабінету міністрів, затвердженій 14 грудня. Згідно з документом, заборона діятиме щонайменше до 28 лютого.

На час карантину заборонено проведення масових (культурних, зокрема концертів, спортивних, соціальних, рекламних тощо) заходів за участю більш як 20 осіб. У разі проведення заходів за участю до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менш як 1,5 метра, уточнили в постанові.

Під забороною – проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, зокрема проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій, говориться у постанові.

Водночас заклади громадського харчування в період локдауну працюватимуть, проте з обмеженнями. Так, з суботи, 19 грудня, кафе і ресторани дозволили зачинятися о 23:00. Проте чек має бути проведений до 22:00, а відвідувачі повинні покинути заклад харчування найпізніше о 23:00.

Локдаун в Україні або так званий "карантин зимових канікул" введуть з 8 до 24 січня 2021 року за рішенням Кабінету міністрів від 9 грудня.

Він передбачає заборону роботи:

кафе, барів, ресторанів (крім на винос, доставки та закладів харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торгово-розважальних центрів;

проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

На канікули відправлять усі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Водночас працюватимуть:

продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;

відповідно, буде дозволена торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;

салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, без очікування в приміщенні.

Громадський транспорт буде працювати з обмеженнями "помаранчевої" зони.

Перелік карантинних обмежень

З 19 грудня 2020 року по всій території України діятимуть нові карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу COVID-19.

Перелік обмежень опублікований 14 грудня на сайті Кабінету міністрів України. Вони стосуються роботи навчальних закладів, підприємств громадського харчування, проведення масових розважальних та релігійних заходів.

Перелік карантинних обмежень kmu.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що про заборону ресторанам і закладам громадського харчування проводити новорічні святкування з 8 січня розповів державний санітарний лікар України, заступник глави Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, немає такої заборони лише на шкільні передноворічні ранки.