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22 лютого • оновлено в 12:13
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В Україні заборонили обмежувати доступ до пляжів: що чекає на порушників

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З 21 лютого почав діяти закон про заборону обмежувати прохід до пляжів. Порушники нових вимог законодавства ризикують заплатити штраф або навіть позбутися земельних ділянок.

Про це повідомляє портал zaodessu. Ухвалений депутатами Верховної Ради України закон був опублікований у парламентській газеті "Голос України" 20 листопада 2019 року і набрав чинності з наступного дня після опублікування. При цьому введення в дію цього закону було відстрочено на три місяці - які минули 21 лютого 2020-го.

Документ забезпечує безперешкодний і безкоштовний доступ до узбережжя річок, водойм і островів для загального водокористування. У разі порушення закону передбачається штраф від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) і від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

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Повторні порушення протягом року загрожують штрафом від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) і від 700 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

Крім того, відповідно до закону, обмеження доступу громадян (в тому числі, шляхом встановлення огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об'єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що знаходяться в користуванні юридичних або фізичних осіб, є підставою для припинення права користування такими земельними ділянками за рішенням суду.

В Україні заборонили обмежувати доступ до пляжів

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одесі знову спалахнув скандал: один з місцевих забудовників захопив черговий один пляж : його готельний комплекс "Марістелла" перекрив одеситам доступ на пірс.

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Pollak John
Pollak John
а как быть с теми кто перекрыл проходы , дороги и доступ к речкам и ставкам ? Когда начнут трусить этих местных царьков ?
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