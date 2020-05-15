В Україні заблокували майже 30 пропагандистських медіакомпаній: які російські ЗМІ заборонили

Україна включила в список юридичних осіб, до яких застосовуються додаткові санкції, 28 пропагандистських медіакомпаній Росії, серед яких ТОВ "СТС Медіа".

Відповідний додаток до указу, підписаного президентом Володимиром Зеленським 14 травня, оприлюднено пресслужбою ОП. Рішення "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" було подано Радою національної безпеки та оборони України.

Зокрема, спецсанкції на три роки введено до:

ТОВ ''Телерадиокомпания ''Медиапрофиль Крым'';

ТОВ ''Русское радио-Крым'';

ТОВ ''Гранд Медиа'';

ТОВ ''Ника Медиа'';

ТОВ ''Технология вещания";

АНО ''Телерадиокомпания ''Крым'';

ТОВ ''Максимум-Крым'';

АНО ''Общественная крымскотатарская телерадиокомпания'';

ТОВ ''Телерадиокомпания ''Медиапрофиль'';

ТОВ ''Медиагрупп ''ФМ";

ТОВ ''Медиа ТВ Севастополь'';

''Севастопольская телерадиокомпания'' (це і попередні – російські компанії в анексованому Севастополі);

ТОВ ''Русское радио Иваново'' (Иваново);

ТОВ ''Радиокомпания Радио Рокс-Регион'' (Краснодар);

ТОВ ''Телерадиокомпания ''Сан-Фуэто'' (Феодосія);

ТОВ ''Прорадио'' (Кострома).

У списки санкцій внесли також московські медійні компанії:

ТОВ ''Стайл медиахолдинг'';

АТ ''Региональный радиоканал'';

ТОВ ''Национальный спортивный телеканал";

ТОВ ''СТС Медиа'';

ЗАТ ''Міждержавна телерадіокомпанія ''Мир'';

АТ ''Сеть телевизионных станций'';

ТОВ ''Спас ТВ'';

АТ ''Новый канал'';

ТОВ ''Профмедиа ТВ'' (належить російському бізнесменові Володимиру Потаніну);

ТОВ ''Телеканал ТВ3'';

ТОВ ''Телекомпания Пятница'';

''Муз ТВ Операционная компания''.

У санкційний список також потрапив московський ''Видавничий дім ''Комсомольская правда''.

Заборона на російські пропагандистські ЗМІ Ілюстрація

Серед санкцій щодо цих медіакомпаній: обмеження прав користування майном, торгових операцій, перешкоджання виведенню капіталу за межі України, зупинка виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення дій ліцензій і дозволів за видом діяльності та заборона користування радіочастотним ресурсом України.

Указ також передбачає припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх і спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами, анулювання офіційних візитів, засідань і переговорів із питань укладення договорів або угод.

Як писав OBOZREVATEL, 14 травня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає заборону російських сайтів і соціальних мереж.

РНБО виступила за продовження санкцій проти російських сайтів і направила проєкт указу президенту Володимиру Зеленському 13 травня.

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