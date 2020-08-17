В Україні за тиждень потонули 50 осіб: опубліковано статистику

В Україні за тиждень потонули 50 осіб. mayak-74.ru

В Україні за тиждень, із 10 по 16 серпня, на водоймах потонули 50 осіб.

Статистику опублікувала пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що з початку тижня було зареєстровано 3 218 надзвичайних подій. У результаті вжитих заходів врятовано 63 людини.

Рятувальники закликали українців не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку.

Як писав OBOZREVATEL раніше, під Одесою на пляжі біля села Лиман на очах у друзів потонули чоловік і дружина. На березі не було ні рятувальників, ні медпункту.

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