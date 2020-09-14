В Україні за тиждень нарахували понад 4 млн грн штрафів за перевантажені фури

Інспектори "Укртрансбезпеки" за тиждень 7-13 вересня перевірили понад 30 тисяч транспортних засобів та нарахували близько 4,4 млн грн плати за перевантаження, що на 75% більше, ніж тижнем раніше.

Як повідомила пресслужба Мінінфраструктури, найбільше плати за перевантаження за вказаний тиждень нараховано в Херсонській, Одеській та Миколаївській області.

Також, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, завершено тендери на закупівлю 43-х комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("Зважування у русі").

“Ми продовжуємо працювати над збереженням доріг від руйнування. Наша мета – поступово перейти на автоматичне “Зважування у русі”, але поки цей перехід відбувається, ми надалі сприяємо підвищенню ефективності роботи Укртрансбезпеки. Вже проведено процедури закупівель 24-х нових пересувних ГВК, наразі очікуємо їх поставку. Крім цього, 20 пунктів ГВК переведені на цілодобовий режим роботи. Також завершено закупівлі послуг на ремонтні роботи наявного обладнання ГВК, що дасть можливість повернути у роботу ще 28 стаціонарних комплексів", – повідомив Криклій.

"Очікуємо, що після закінчення всіх цих процесів ми матимемо в робочому режимі 78 комплексів ГВК. Разом з цим, Укрінфрапроектом та Укравтодором завершено тендери на 43 комплекси WIM. Поступово переходимо від контролю з людським фактором на автоматичне зважування та штрафування за порушення”, – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явився рейтинг обласних держадміністрацій щодо використання коштів Дорожнього фонду. 35% Дорожнього Фонду йдуть з державного бюджету в ОДА на ремонт і обслуговування доріг категорії О і С.

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