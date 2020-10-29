В Україні за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 163 тисячі осіб

В Україні за минулий тиждень, з 19 по 25 жовтня, на грип і ГРВІ захворіли 163 314 осіб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Відзначається, що захворюваність на 11% менше епідемічного порогу по країні.

"За минулий тиждень (з 19 по 25 жовтня) на ГРВІ захворіли 163 314 осіб, з яких 34,9% – діти у віці до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 429,8 на 100 тисяч населення", – йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом тижня проти грипу вакциновано 9055 осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 11 605 людей.

В Україні також не з'являлися циркуляції вірусів грипу. Повідомлень про летальні випадки за тиждень не надходило.

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