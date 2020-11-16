В Україні за порушення карантину вихідного дня закрили понад 2,4 тисячі закладів
Було закрито більш ніж 1,5 тисячі підприємств торгівлі, близько 800 закладів харчування, приблизно 30 нічних клубів і 20 спортзалів
На відповідальних осіб складено майже 2000 адмінпротоколів
Крім того, розпочато 9 кримінальних проваджень
За порушення карантину вихідного дня в Україні протягом 14 і 15 листопада поліція закрила понад 2400 суб’єктів господарювання.
Як повідомляється на сайті Національної поліції, було закрито більш ніж 1,5 тисячі закладів торгівлі, майже 800 закладів харчування, близько 30 нічних клубів та 20 спортзалів.
Водночас на відповідальних осіб складено майже 2000 адмінпротоколів за порушення карантину, розпочато 9 кримінальних проваджень.
Найбільше порушень карантину вихідного дня поліцейські зафіксували в тих регіонах, де місцева влада відмовилася виконувати рішення Кабміну. Це – Львівська, Тернопільська, Черкаська, Дніпропетровська та Одеська області.
Крім того, багато порушників виявили в Києві та області.
Глава Нацполіції Ігор Клименко запевнив, що поліція діє в межах своїх повноважень.
"Якщо громадяни відверто ігнорують закон, то мають понести відповідне покарання", – наголосив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
мери низки міст відмовилися вводити карантин вихідного дня. Зокрема, незгоду з постановою Кабінету міністрів озвучили у Львові, Одесі, Рівному, Житомирі, Краматорську, Луцьку, Слов'янську, Черкасах, Мукачеві, Тернополі, Дніпрі, Чернігові та Івано-Франківську.
Тільки за перший день нового карантину, 14 листопада, поліцейські почали 9 кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вирішив провести онлайн-зустріч із мерами великих міст на тлі протестів проти карантину вихідного дня.