В Україні за порушення карантину вихідного дня закрили понад 2,4 тисячі закладів

За порушення карантину вихідного дня в Україні протягом 14 і 15 листопада поліція закрила понад 2400 суб’єктів господарювання.

Як повідомляється на сайті Національної поліції, було закрито більш ніж 1,5 тисячі закладів торгівлі, майже 800 закладів харчування, близько 30 нічних клубів та 20 спортзалів.

Водночас на відповідальних осіб складено майже 2000 адмінпротоколів за порушення карантину, розпочато 9 кримінальних проваджень.

Найбільше порушень карантину вихідного дня поліцейські зафіксували в тих регіонах, де місцева влада відмовилася виконувати рішення Кабміну. Це – Львівська, Тернопільська, Черкаська, Дніпропетровська та Одеська області.

Крім того, багато порушників виявили в Києві та області.

Глава Нацполіції Ігор Клименко запевнив, що поліція діє в межах своїх повноважень.

"Якщо громадяни відверто ігнорують закон, то мають понести відповідне покарання", – наголосив він.

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