За пів року від COVID-19 померли більше тисячі українців: опублікована статистика

За півроку від COVID-19 померли 1112 українців. Фото автора Anna Shvets: Pexels

В Україні за січень-червень 2020 року від COVID-19 померли 1112 осіб.

Із них у 1066 коронавірус був ідентифікований, у 46 – неідентифікований, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Уточнюється, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Кількість загиблих зазначено в останньому стовпчику. Скриншот

Всього за I півріччя 2020-го померли 287 010 осіб. Від ішемічної хвороби серця – 135 867, від цереброваскулярних хвороб (інсультів) – 38 345, від злоякісних новоутворень – 38 222 особи.

Від грипу та пневмонії загинули 3078 осіб. Від туберкульозу – 1613, ВІЛ – 1 583.

Від зовнішніх причин за січень-червень померли 13 679 людей, в тому числі внаслідок ДТП – 1646 осіб.

688 осіб загинули в результаті нападу з метою вбивства чи заподіяння ушкодження.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні з 24 серпня почне діяти нове епідемічне зонування регіонів. У "червону" зону потрапили, зокрема, Коломия, Самбір, Чернівці.

Станом на ранок четверга, 20 серпня, в Україні офіційно підтверджені 98 537 випадки коронавірусної інфекції. З них 2 134 – виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту. Від COVID-19 в країні померло вже 2 184 особи (+40 за добу), а 50 441 пацієнтів (+812) повністю побороли хворобу.

У РНБО назвали регіони України, де погіршується ситуація з коронавірусом – це Київ та 17 областей.

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