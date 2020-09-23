В Україні за добу встановили два рекорди щодо COVID-19

За минулу добу, 22 вересня, в Україні госпіталізували і виписали рекордну кількість пацієнтів з коронавірусом.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Повністю побороли хворобу 1769 пацієнтів, водночас госпіталізували 711 заражених.

Відзначимо, що станом на ранок середи, 23 вересня, в Україні офіційно підтверджено 184 734 випадки коронавірусної інфекції. З них 3497 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 3705 осіб (+63 за добу), а 81 670 пацієнтів одужали.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені дали прогноз розвитку пандемії коронавірусу на п'ять років. Два з них – про те, як людство житиме без вакцинації.