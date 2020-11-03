В Україні за добу від COVID-19 одужала рекордна кількість пацієнтів

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
4,0 т.

  • За 2 листопада в Україні виявили 8899 нових хворих на коровірусну інфекцію

  • Госпіталізовано за добу 1207 осіб

  • Найбільша кількість одужавших зареєстрована у Львівській, Одеській та Хмельницькій областях

В Україні від коронавірусу вилікувалася рекордна кількість людей

В Україні за добу зареєстрована рекордна кількість пацієнтів, які подолали коронавірусну хворобу – 5 100.

Такі дані навів міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook. Померло 157 українців.

У Львівській області одужала 581 людина, в Одеській – 571, у Хмельницькій – 416.

Як повідомляється на сайті РНБО, всього за період пандемії захворіло 411 093 особи, одужало – 168 868, летальних випадків – 7 532, проведено ПЛР-тестувань – 3 379 029.

Статистика розповсюдження коронавірусу в Україні
Статистика розповсюдження коронавірусу в Україні

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що зима 2020-21 років для України та інших держав світу з точки зору епідемічної ситуації буде важкою. Про це свідчить уже нинішня динаміка захворюваності на коронавірус. Такий сценарій спрогнозував головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

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