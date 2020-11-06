В Україні за добу понад 10 тисяч осіб одужали від COVID-19: нових хворих менше

Карина Бондаренко Суспільство 08:46, 6.11.2020 Оновлено: 09:04, 6.11.2020

За минулу добу, 5 листопада, в Україні кількість одужавших від коронавірусної інфекції перевищила кількість нових заражених COVID-19.

Про це 6 листопада повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час щоденного брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, за добу одужали рекордні 10 762 людини. Водночас захворів 9 721 українець.

Коронавірус в Україні.
МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, в Україні офіційно підтверджено 440 188 випадків коронавірусної інфекції. Найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована в Києві.

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