В Україні за добу понад 10 тисяч осіб одужали від COVID-19: нових хворих менше

За минулу добу, 5 листопада, в Україні кількість одужавших від коронавірусної інфекції перевищила кількість нових заражених COVID-19.

Про це 6 листопада повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час щоденного брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, за добу одужали рекордні 10 762 людини. Водночас захворів 9 721 українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, в Україні офіційно підтверджено 440 188 випадків коронавірусної інфекції. Найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована в Києві.