В Україні знизився добовий приріст хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 22 червня
Станом на ранок понеділка, 22 червня, в Україні офіційно підтверджено 37 241 випадок коронавірусної інфекції. У порівнянні з попереднім днем, за минулу добу кількість хворих знизилася – 681 новий заражений.
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Від COVID-19 в країні померли вже 1012 людей (+10 за добу), а 16 642 пацієнти (+133) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.
Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській області – 200, Рівненській – 91 і Волинській – 70.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1660 випадків;
Волинська область — 1852 випадки;
Дніпропетровська область — 1042 випадки;
Донецька область — 362 випадки;
Житомирська область — 1270 випадків;
Закарпатська область — 2188 випадків;
Запорізька область — 555 випадків;
Івано-Франківська область — 2056 випадків;
Кіровоградська область — 627 випадків;
м. Київ — 4368 випадків;
Київська область — 2236 випадків;
Львівська область — 3980 випадків;
Луганська область — 72 випадки;
Миколаївська область — 366 випадків;
Одеська область — 1304 випадки;
Полтавська область — 293 випадки;
Рівненська область — 2963 випадки;
Сумська область — 258 випадків;
Тернопільська область — 1728 випадків;
Харківська область — 1811 випадків;
Херсонська область — 188 випадків;
Хмельницька область — 622 випадки;
Чернівецька область — 4357 випадків;
Черкаська область — 603 випадки;
Чернігівська область — 480 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 червня до центру надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 847 повідомлень.
Раніше OBOZREVATEL писав, що дві авіакомпанії з 21 червня відновили регулярні польоти в Україну після тримісячної перерви через пандемію коронавірусу.