В Україні знизився добовий приріст хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 22 червня

Карина Бондаренко Суспільство 09:00, 22.06.2020 Оновлено: 10:10, 22.06.2020

Станом на ранок понеділка, 22 червня, в Україні офіційно підтверджено 37 241 випадок коронавірусної інфекції. У порівнянні з попереднім днем, за минулу добу кількість хворих знизилася – 681 новий заражений.

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Від COVID-19 в країні померли вже 1012 людей (+10 за добу), а 16 642 пацієнти (+133) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській області – 200, Рівненській – 91 і Волинській – 70.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1660 випадків;

  • Волинська область — 1852 випадки;

  • Дніпропетровська область — 1042 випадки;

  • Донецька область — 362 випадки;

  • Житомирська область — 1270 випадків;

  • Закарпатська область — 2188 випадків;

  • Запорізька область — 555 випадків;

  • Івано-Франківська область — 2056 випадків;

  • Кіровоградська область — 627 випадків;

  • м. Київ — 4368 випадків;

  • Київська область — 2236 випадків;

  • Львівська область — 3980 випадків;

  • Луганська область — 72 випадки;

  • Миколаївська область — 366 випадків;

  • Одеська область — 1304 випадки;

  • Полтавська область — 293 випадки;

  • Рівненська область — 2963 випадки;

  • Сумська область — 258 випадків;

  • Тернопільська область — 1728 випадків;

  • Харківська область — 1811 випадків;

  • Херсонська область — 188 випадків;

  • Хмельницька область — 622 випадки;

  • Чернівецька область — 4357 випадків;

  • Черкаська область — 603 випадки;

  • Чернігівська область — 480 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 червня до центру надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 847 повідомлень.

Карта поширення коронавірусу в Україні
Антирейтинг областей України щодо COVID-19

Раніше OBOZREVATEL писав, що дві авіакомпанії з 21 червня відновили регулярні польоти в Україну після тримісячної перерви через пандемію коронавірусу.

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