В Україні за добу додалося понад 900 заражених коронавірусом: статистика на 4 липня

Станом на ранок 4 липня в Україні офіційно підтверджено 47 677 випадків коронавірусної інфекції. З них 914 були виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 1227 людей (+15 за добу), а 21 155 пацієнтів (+597 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані офіційного сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 176, місті Києві – 118, Волинській – 92, Рівненській – 91 і Закарпатській – 88.

РНБО

РНБО

За добу досліджено 11 825 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР – 705 836 зразків та ІФА – 262 527 зразків.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. – 1936 (1296 одужали);

Волинська обл. – 2663 (801 одужали);

Дніпропетровська обл. – 1110 (959 одужали);

Донецька обл. – 599 (173 одужали);

Житомирська обл. – 1447 (950 одужали);

Закарпатська обл. – 3214 (999 одужали);

Запорізька обл. – 588 (444 одужали);

Івано-Франківська обл. – 2598 (1129 одужали);

м. Київ – 5465 (1769 одужали);

Київська обл. – 2747 (1503 одужали);

Кіровоградська обл. – 657 (559 одужали);

Луганська обл. – 84 (61 одужав);

Львівська обл. – 6059 (890 одужали);

Миколаївська обл. – 455 (293 одужали);

Одеська обл. – 1835 (822 одужали);

Полтавська обл. – 322 (274 одужали);

Рівненська обл. – 4041 (2016 одужали);

Сумська обл. – 308 (247 одужали);

Тернопільська обл. – 2025 (1230 одужали);

Харківська обл. – 2311 (1188 одужали);

Херсонська обл. – 196 (181 одужали);

Хмельницька обл. – 828 (589 одужали);

Черкаська обл. – 657 (517 одужали);

Чернівецька обл. – 4972 (2120 одужали);

Чернігівська обл. – 560 (145 одужали).

Центр громадського здоров’я України

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 4 липня коронавірусом у світі заразилися майже 11,2 млн осіб. При цьому майже 530 тис. пацієнтів померли і 6,3 млн побороли хворобу.