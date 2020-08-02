В Україні за добу COVID-19 заразилися понад 1100 людей: статистика на 2 серпня

Мирослав Семенюк Суспільство 08:53, 2.08.2020 Оновлено: 09:11, 2.08.2020

Станом на ранок неділі, 2 серпня, в Україні офіційно підтверджено 72 168 випадків коронавірусної інфекції. З них 1112 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 1725 осіб (+16 за добу), а 39 543 пацієнтів (+235 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Івано-Франківській області – 115, Львівській області – 112 і місті Києві – 110.

РНБО
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 2 серпня коронавірусом у світі заразилися більше 18 млн осіб. За попередню добу було виявлено майже 250 тисяч нових інфікованих.

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