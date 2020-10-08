За минулу добу в Україні виявлено 5397 інфікованих COVID-19. Померли від коронавируса 93 українця. 2236 одужали. Україна перейшла психологічний поріг в 5000 хворих на добу. До кінця місяця можемо перейти кордон в 7000 і якщо громадяни не почнуть дотримуватися заходів безпеки і не будуть мінімізувати можливість захворіти COVID-19, використовуючи маски і САНІТАЙЗЕР, а також дотримуючись соціальну дистанцію з заходами гігієни, то вже в листопаді ми перейдемо наступний поріг в 10 000 хворих на добу. І кількість померлих буде обчислюватися тоді вже не десятками.

Я не Кассандра і не Ванга, але 10 вересня спрогнозував цю ситуацію. Просто я не тільки аналізую дані, але ще спілкуюся з профільними експертами і бачу, як люди, в більшості своїй, відносяться до заходів безпеки і ігнорують маски в громадському транспорті. Медична система вже не витримує таку кількість хворих, медперсонал хворіє і перевтомлений. Так що ми безапеляційно рухаємося по вкрай негативним сценарієм.

Чим відповідає на це влада? Пропагандою дотримання заходів безпеки? Ні. Може масовим безкоштовним тестуванням громадян? Ні. Може жорсткими штрафами тих, хто ігнорує заходи безпеки і нехтує масками, як у Франції, Німеччині чи Ізраїлі? Ні. Вибори ж на носі. І жертвувати своїм рейтингом заради порятунку життя громадян влада не планує. А може влада розгорнула нові госпіталі, забезпечила нові місця в палатах і заявила апарати ШВЛ? Ні. Влада пішла іншим шляхом. Вони взяли гроші з фонду по боротьбі з COVID-19 і без тендеру витратили їх на дороги. Чому? Тому що не тільки Юрченко хоче свій "шматочок пирога", а без тендеру цей шматочок можна перетворити у великий шматок.

Але цю владу обрали не німці, які не французи і не ізраїльтяни. Тому відповідальність на кого-то перенести не вдасться. Самі винні. Як і всі 29 років. Чи поміняє владу своє ставлення до громадян. Гарантовано ні. Але ось громадяни можуть поміняти саму владу на місцях, якщо проаналізують ситуацію і зроблять роботу над своїм помилками. Головне не зробити нових помилок. Бо попереду непрості часи. І нові помилки будуть коштувати вже значно дорожче всім нам. А деяким буде коштувати життя.

Так що бережіть себе і думайте, що робити. І я, як людина, що перехворіла COVID-19 і випробувала на собі неприємний перебіг хвороби, бажаю вам не хворіти і в разі чого завжди мати можливість отримати допомогу від лікарів.

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