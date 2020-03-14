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14 березня • оновлено в 23:05
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В Україні за день зафіксували 15 підозр на коронавірус

5.4т
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Протягом суботи, 14 березня, в Україні було зафіксовано 15 підозр захворювання коронавірусом.

Про це повідомив в.о. директора центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін на брифінгу.

"Центром громадського здоров'я України протягом сьогоднішнього дня було отримано 15 повідомлень з різних регіонів країни. Проводяться лабораторні дослідження по всіх випадках, про які повідомляють в наш центр", – розповів він.

В Україні за день зафіксували 15 підозр на коронавірус

Однак серед оброблених зразків нових підтверджених випадків захворювання не виявили.

За його словами, зараз в Україні тільки в двох регіонах є тест-системи для коронавірусу, але інші області вже теж звернулися до постачальників.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський виступив з великим зверненням до українців, розповівши про те, як держава готується боротися зі смертельною хворобою.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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