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7 квітня • оновлено в 10:24
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В Україні за день померли від коронавірусу 7 осіб: МОЗ розповіло про супутні хвороби

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За добу 6-7 квітня в Україні зафіксовано 7 нових смертей від коронавірусу COVID-19.

Високий показник пояснив на брифінгу у вівторок, 7 квітня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"За минулу добу є 7 летальних випадків. Це люди від 42 до 70 років. Випадок в Олександрівській лікарні Києва ще не потрапив у статистику. Ми його будемо розглядати окремо. Ми бачимо, що всі люди – 60,61, 68, 70 років – у них були супутні захворювання", – розповів він.

В Україні за день померли від коронавірусу 7 осіб: МОЗ пояснило

Всього в Україні вже 45 осіб померли від COVID-19.

Також Ляшко порівняв показники України та інших країн. "Показник захворюваності у нас 3,5 на все населення. Показник летальності – 3,1. У Німеччині та Південній Кореї останній найнижчий – менше 2. У Іспанії це 12, а в Італії більший за 11", – розповів Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Олександрівській лікарні Києва помер 30-річний чоловік із коронавірусом, за життя якого лікарі боролися протягом декількох тижнів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
вірус Міністерство охорони здоров'я
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