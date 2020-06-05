В Україні з 5 червня відновили авіаперельоти: названо нові правила

В Україні з п'ятниці, 5 червня, поновлюється авіасполучення, в рамках якого регулярні рейси знову будуть здійснюється в межах країни.

Водночас уже з 15 червня українці зможуть вилетіти і за кордон. Про те, як їх будуть приймати в зарубіжних країнах, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що до карантину міжнародний аеропорт Києва щодня відправляв і брав не менше 5 тисяч пасажирів. Тепер, каже керівник аеровокзалу Олег Левченко, перші пасажири – в масках і рукавичках – з'являться тут не раніше середини червня.

"У нас було заявлено один рейс на 15 число і вже до 10 рейсів на 16-те, але ці рейси, вони в динаміці і потрібно відстежувати розклад. Ми хочемо сподіватися, що вони полетять. Коли авіасполучення відновиться в Україні, літаки з пасажирами відправляться лише в ті регіони, де сприятлива епідситуація", – стверджує він.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій підкреслює, що міжнародні рейси варто очікувати не раніше 15 червня. Під час повернення додому з-за кордону українці все ще повинні будуть перебувати на самоізоляції два тижні. Правда, міністр сподівається, що незабаром обсервацію замінять тестами.

"Тобто, якщо будуть доступні швидкі, які протягом 2-3 годин дають результат. Після приїзду очікуєш, отримуєш негативний результат – і можеш спокійно їхати", – зазначає він.

Зі свого боку гендиректор однієї з українських авіакомпаній Володимир Каменчук налаштований ще позитивнішк. Він переконаний, що люди хочуть літати.

За його словами, через коронавірус годувати на борту літака не будуть, планують тільки розносити напої в одноразовому посуді. Ще у всіх на аеродромах перевірятимуть температуру. Обов'язковим залишається носіння захисної маски протягом усього перебування: від входу в аеропорт і до виходу з нього.

Водночас варто нагадати, що запуск в Україні міжнародних авіаперевезень із 15 червня не означає, що авіасполучення відновиться так само, як і до пандемії. Оскільки зараз кожна країна має свої обмеження.

"Ми спілкувалися з Грузією, Грецією, Польщею. Якщо говорити за Європу, це півтора десятка країн. Єдине, що зараз це все аналізуємо з точки зору тих обмежень, які повинні діяти під час в'їзду в ту чи іншу країну", – додає Владислав Криклій.

Наприклад, відомо, що Туреччина відкриває свої аеропорти для туристів із України 15 червня, а Грузія – 1 липня.

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