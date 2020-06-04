В Україні з 5 червня відкриють ресторани та кафе: у МОЗ уточнили, що залишиться під забороною
Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило правила роботи закладів громадського харчування під час карантину, які повноцінно запрацюють із 5 червня.
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Їх у Facebook опублікував глава відомства Максим Степанов. У правилах перелічені заборони, яких кафе і ресторани мають дотримуватися.
У закладах громадського харчування заборонено:
Заходити у заклад без супроводу його співробітника.
Функціонування дитячих кімнат.
Проведення свят, банкетів, майстер-класів, публічних заходів, у яких беруть участь понад 10 осіб.
Приготування їжі на відкритих кухнях (крім тих, які відгороджені від відвідувачів перегородкою).
Функціонування буфетів (окремих зон) самообслуговування, зокрема для самостійного розливу напоїв клієнтами.
Самообслуговування в установах швидкого харчування. Таці, страви, напої і столові прибори повинен видавати персонал на прохання відвідувача.
Посадка більше 4 осіб за столик без урахування дітей.
Правила роботи літніх терас, а також їжі та напоїв на виніс залишаються в силі.
"МОЗ постійно аналізує ситуацію по країні. У разі різкого зростання кількості хворих, карантинні заходи можуть бути посилені", – наголосив міністр охорони здоров'я.
Він закликав громадян користуватися санітайзерами, масками і дотримуватися соціальної дистанції.
Раніше OBOZREVATEL публікував рекомендації експертів про те, як уникнути зараження COVID-19 під час відвідування закладів громадського харчування.