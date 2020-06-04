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4 червня • оновлено в 22:27
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В Україні з 5 червня відкриють ресторани та кафе: у МОЗ уточнили, що залишиться під забороною

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Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило правила роботи закладів громадського харчування під час карантину, які повноцінно запрацюють з 5 червня.

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Їх у Facebook опублікував глава відомства Максим Степанов. У правилах перелічені заборони, яких кафе і ресторани мають дотримуватися.

В Україні з 5 червня відкриють ресторани та кафе: у МОЗ уточнили, що залишиться під забороною

У закладах громадського харчування заборонено:

  • Заходити у заклад без супроводу його співробітника.

  • Функціонування дитячих кімнат.

  • Проведення свят, банкетів, майстер-класів, публічних заходів, у яких беруть участь понад 10 осіб.

  • Приготування їжі на відкритих кухнях (крім тих, які відгороджені від відвідувачів перегородкою).

  • Функціонування буфетів (окремих зон) самообслуговування, в тому числі для самостійного розливу напоїв клієнтами.

  • Самообслуговування в установах швидкого харчування. Таці, страви, напої і столові прибори повинен видавати персонал на прохання відвідувача.

  • Посадка більше 4 осіб за столик без урахування дітей.

Правила роботи літніх терас, а також їжі та напоїв на виніс залишаються в силі.

Що заборонено в ресторанах під час карантину

Що заборонено в ресторанах під час карантину

facebook.com/maksym.stepanov.official

"МОЗ постійно аналізує ситуацію по країні. У разі різкого зростання кількості хворих, карантинні заходи можуть бути посилені", – підкреслив міністр охорони здоров'я.

Він закликав громадян користуватися санітайзерами, масками і дотримуватися соціальної дистанції.

Раніше OBOZREVATEL публікував рекомендації експертів про те, як уникнути зараження COVID-19 під час відвідування закладів громадського харчування.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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