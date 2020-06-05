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5 червня • оновлено в 10:42
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В Україні з 5 червня послабили карантин: що тепер дозволено

  • В України 5 червня продовжили пом'якшення карантину

  • Ресторани зможуть повноцінно приймати відвідувачів

  • Відновлюється регулярне авіасполучення

  • Режим самоізоляції для людей, яким більше 60 років, скасований

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В Україні 5 червня стартував черговий етап послаблення карантину. Нові правила торкнуться транспорту, церков, закладів громадського харчування та літніх людей.

Бари, кафе й ресторани тепер можуть повноцінно приймати відвідувачів за умови дотримання протиепідеміологічних заходів. Зокрема, поки залишаються під забороною проведення банкетів і урочистих заходів, функціонування дитячих кімнат, буфетів самообслуговування, приготування їжі на відкритих кухнях. Заходити до закладу можна лише в супроводі його співробітника.

В Україні 5 червня стартував наступний етап послаблення карантину

В Україні 5 червня стартував наступний етап послаблення карантину

Також із п'ятниці, 5 червня, поновлюється регулярне авіасполучення у середині країни. Міжнародні рейси з країнами, які будуть готові приймати українців, планують запустити з 15 червня. Так, уже відомо, що Туреччина відкриває свої аеропорти для туристів з України 15 червня, а Грузія – 1 липня.

Дозволили знову проводити церковні служби та релігійні обряди. Але за умови, що в приміщенні буде дотримуватися дистанція між людьми – 1 людина на 1,5 кв. м.

У легкових автомобілях тепер можуть їхати до п'яти осіб із урахуванням водія і без урахування дітей до 14 років.

В Україні з 5 червня послабили карантин: що тепер дозволено

В Україні з 5 червня послабили карантин: що тепер дозволено

globallookpress.com

Літнім людям старше від 60 років із сьогоднішнього дня можна відмовитися від самоізоляції й вільно виходити на вулицю.

Можуть починати роботу і установи, що надають послуги з розміщення, крім дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії скасували майже всі обмеження, які було введено через епідемію COVID-19.

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Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
карантин
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