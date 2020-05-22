В Україні з 22 травня пом'якшили карантин: що дозволили

В Україні з п'ятниці, 22 травня, відбулося послаблення обмежувальних заходів і в країні почнуть вводити адаптивний карантин.

Відсьогодні області зі сприятливою епідемічною ситуацією можуть пом'якшувати протиепідемічні заходи.

Карантин в Україні

"​Відсьогодні Україна переходить до адаптивної моделі карантину. Водночас уряд послаблює загальнонаціональні обмежувальні заходи, але вони діятимуть лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація", – повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Аадаптивний карантин

Раніше санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що обмеження в регіоні будуть знімати в таких випадках:

Кількість заражених протягом тижня має бути менше 12 осіб на 100 тисяч населення.

Завантаженість ліжок у лікарнях хворими на COVID-19 – не більше 50%.

Середня кількість протестованих повинна перевищувати 12 осіб на 100 тисяч населення. За даними Міністерства охорони здоров'я цього показника досягнуто в 13 областях.

У разі зростання кількості хворих карантин може бути посилено як в окремому регіоні, так і загалом по Україні.

Карантин в Україні

Що Кабмін дозволив

З 22 травня в країні дозволили:

Роботу готелів без ресторанів.

Роботу громадського та внутрішньообласного транспорту.

Відвідування релігійних заходів (не більше однієї особи на 10 квадратних метрів).

Спортивні заходи до 50 учасників без глядачів.

Робота в офісах

У МОЗ назвали умови, за яких українців допустять до роботи в офісі:

Обов'язковий температурний скринінг. Якщо температура вище ніж 37,2 градуса, співробітника не пустять в офіс і відправлять на лікарняний.

В офісі має бути наявні рідке мило, антисептик, паперові одноразові серветки або рушники. У приміщення кожні дві години має проводитися вологе прибирання і провітрювання.

Дотримання дистанції між співробітниками не менше ніж 1,5 м.

Співробітники повинні дотримуватися норм гігієни, обробляти руки антисептиком і носити маски.

Карантин в Україні

Як будуть скасовувати карантин

В уряді зазначили, що в разі спаду епідемії COVID-19 послаблення карантину буде проходити поетапно кожні 10 днів – 22 травня, 1 червня, 11 червня і 22 червня.

З 25 травня в країні повинні запрацювати:

Метро (за умови використання масок і респіраторів).

Дитячі садки.

З 1 червня:

Фітнес-центри (крім групових занять понад 10 осіб).

Заклади освіти в групах не більше 10 осіб.

Міжобласні перевезення.

Залізничний транспорт.

З 10 червня:

Кафе і ресторани.

Установи культури.

Повноцінна робота готелів і хостелів.

З 15 червня повинні початися авіаперельоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, карантин в Україні продовжили до 22 червня, але водночас ввели деякі послаблення.