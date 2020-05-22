В Україні з 22 травня пом'якшили карантин: що дозволили
В Україні з п'ятниці, 22 травня, відбулося послаблення обмежувальних заходів і в країні почнуть вводити адаптивний карантин.
Відсьогодні області зі сприятливою епідемічною ситуацією можуть пом'якшувати протиепідемічні заходи.
"Відсьогодні Україна переходить до адаптивної моделі карантину. Водночас уряд послаблює загальнонаціональні обмежувальні заходи, але вони діятимуть лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація", – повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.
Аадаптивний карантин
Раніше санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що обмеження в регіоні будуть знімати в таких випадках:
Кількість заражених протягом тижня має бути менше 12 осіб на 100 тисяч населення.
Завантаженість ліжок у лікарнях хворими на COVID-19 – не більше 50%.
Середня кількість протестованих повинна перевищувати 12 осіб на 100 тисяч населення. За даними Міністерства охорони здоров'я цього показника досягнуто в 13 областях.
У разі зростання кількості хворих карантин може бути посилено як в окремому регіоні, так і загалом по Україні.
Що Кабмін дозволив
З 22 травня в країні дозволили:
Роботу готелів без ресторанів.
Роботу громадського та внутрішньообласного транспорту.
Відвідування релігійних заходів (не більше однієї особи на 10 квадратних метрів).
Спортивні заходи до 50 учасників без глядачів.
Робота в офісах
У МОЗ назвали умови, за яких українців допустять до роботи в офісі:
Обов'язковий температурний скринінг. Якщо температура вище ніж 37,2 градуса, співробітника не пустять в офіс і відправлять на лікарняний.
В офісі має бути наявні рідке мило, антисептик, паперові одноразові серветки або рушники. У приміщення кожні дві години має проводитися вологе прибирання і провітрювання.
Дотримання дистанції між співробітниками не менше ніж 1,5 м.
Співробітники повинні дотримуватися норм гігієни, обробляти руки антисептиком і носити маски.
Як будуть скасовувати карантин
В уряді зазначили, що в разі спаду епідемії COVID-19 послаблення карантину буде проходити поетапно кожні 10 днів – 22 травня, 1 червня, 11 червня і 22 червня.
З 25 травня в країні повинні запрацювати:
Метро (за умови використання масок і респіраторів).
Дитячі садки.
З 1 червня:
Фітнес-центри (крім групових занять понад 10 осіб).
Заклади освіти в групах не більше 10 осіб.
Міжобласні перевезення.
Залізничний транспорт.
З 10 червня:
Кафе і ресторани.
Установи культури.
Повноцінна робота готелів і хостелів.
З 15 червня повинні початися авіаперельоти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, карантин в Україні продовжили до 22 червня, але водночас ввели деякі послаблення.