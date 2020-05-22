В Україні з 22 травня пом'якшили карантин: що дозволили

В Україні з п'ятниці, 22 травня, відбулося послаблення обмежувальних заходів і в країні почнуть вводити адаптивний карантин.
Від сьогодні області зі сприятливою епідемічною ситуацією можуть пом'якшувати протиепідемічні заходи.
Карантин в Україні
"Відсьогодні Україна переходить до адаптивної моделі карантину. Водночас уряд послаблює загальнонаціональні обмежувальні заходи, але вони діятимуть лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація", – повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.
Аадаптивний карантин
Раніше санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що обмеження в регіоні будуть зніматися в наступних випадках:
Число заражених протягом тижня має бути менше 12 осіб на 100 тисяч населення.
Завантаженість ліжок в лікарнях хворими COVID-19 – не більше 50%.
Середня кількість протестованих повинна перевищувати 12 осіб на 100 тисяч населення. За даними Міністерства охорони здоров'я цього показника досягнуто в 13 областях.
У разі зростання числа хворих, карантин може бути посилений як в окремому регіоні, так і в цілому по Україні.
Карантин в Україні
Що Кабмін дозволив
З 22 травня в країні дозволили:
Роботу готелів без ресторанів.
Роботу громадського та внутрішньообласному транспорту.
Відвідування релігійних заходів (не більше однієї особи на 10 квадратних метрів).
Спортивні заходи до 50 учасників без глядачів.
Робота в офісах
У МОЗ назвали умови, при яких українців допустять до роботи в офісі:
Обов'язковий температурний скринінг. Якщо температура вище 37,2 градуса співробітника не пустять в офіс і відправлять на лікарняний.
В офісі має бути наявність рідкого мила, антисептика, паперових одноразових серветок або рушників. У приміщення кожні дві години має проводитися вологе прибирання і провітрювання.
Дотримання дистанції між співробітниками не менше 1,5 м.
Співробітники повинні дотримуватися норм гігієни, обробляти руки антисептиком і носити маски.
Карантин в Україні
Як будуть скасовувати карантин
В уряді зазначили, що в разі спаду епідемії COVID-19, послаблення карантину буде проходити поетапно кожні 10 днів – 22 травня, 1 червня, 11 червня і 22 червня.
З 25 травня в країні повинні запрацювати:
Метро (за умови використання масок і респіраторів).
Дитячі садки
Роботу дитячих садків.
З 1 червня:
Фітнес-центри (крім групових занять більше 10 осіб).
Заклади освіти в групах не більше 10 чоловік.
Міжобласні перевезення.
Залізничний транспорт.
З 10 червня:
Кафе і ресторани.
Установи культури.
Повноцінна робота готелів і хостелів.
З 15 червня повинні початися авіаперельоти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, карантин в Україні продовжили до 22 червня, але при цьому ввели деякі послаблення.
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