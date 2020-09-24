В Україні вже почалася друга хвиля коронавірусу, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про другу хвилю COVID-19 в Україні.

Як повідомляє Укрінформ, про це він сказав під час спільної з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою пресконференції у Братиславі. За словами Зеленського, під час першої хвилі коронавірусу навесні на 40 млн українців було захворілих від 100 до 300 людей на день.

"Сьогодні ми маємо три тисячі захворілих на день. На жаль, це і є друга хвиля в Україні", – зазначив глава держави.

Він також запевнив, що рішення про заборону на в'їзд в Україну іноземцям є правильним.

"Ми не можемо ризикувати як українцями, так і громадянами з інших країн, які прибувають в Україну. Тому, коли стабілізується ця ситуація, в Україні буде відкрито кордони обов'язково", – додав Зеленський.

Нагадаємо, в Євросоюзі заявили, що в багатьох країнах ситуація з поширенням COVID-19 набагато гірша, ніж на початку пандемії в березні-квітні 2020 року.

Раніше в Австрії та Чехії вказали на зростання кількості хворих на коронавірус і заявили про початок другої хвилі епідемії.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про початок другої хвилі COVID-19 у країні.

Канада також вступила в другу хвилю пандемії коронавірусу. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо наголосив, що ситуація погіршиться, якщо люди не слідуватимуть загальним рекомендаціям.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп назвав ганьбою те, що кількість смертей від COVID-19 серед американців перевищила 200 тисяч.

Крім того, у Росії показали ознаки другої хвилі коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 24 вересня в Україні офіційно підтверджено 188 106 випадків коронавірусної інфекції. З них 3372 – виявлено за минулу добу.