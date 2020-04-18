В Україні взагалі не виробляють захисні костюми від коронавірусу – Степанов

В Україні гостро стоїть проблема забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) від коронавірусу COVID-19.

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Як повідомив на брифінгу 18 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов, в Україні взагалі не виробляють костюми біологічного захисту, які б відповідали міжнародним стандартам (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Захисні костюми привозять в Україну з Китаю

"Основною країною, де це виробляється, є Китай. Кожного тижня летять літаки з відповідним вантажем, які відразу розподіляються по всіх областях", – зазначив він.

За словами міністра, на початок епідемії коронавірусу Україна взагалі нічим не була забезпечена щодо специфічних ЗІЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 18 квітня в Україні офіційно підтверджено 5106 випадків зараження коронавірусом COVID-19. З них – 133 летальних і 275 пацієнтів одужали.

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