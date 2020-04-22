В Україні вводять три рівні небезпеки COVID-19: що значить кожний

Тимур Григоренко Суспільство 08:25, 22.04.2020 Оновлено: 09:08, 22.04.2020

В Україні з середи, 22 квітня, через пандемію коронавірусу COVID-19 вводять нові визначення карантинних заходів.

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Впроваджуватимуться три рівні: жовтий, помаранчевий та червоний, розповів у інтерв'ю РБК-Україна прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Жовтий – коли ситуація помірна й ми можемо відпускати основні галузі та працювати в дуже м'яких умовах карантину. Помаранчевий – якщо кількість хворих починає зростати і, припустимо, в окремому регіоні вже є один або два летальні випадки. Тоді ми цей регіон локалізуємо та закриваємо. Червоний – це lockdown, коли регіон чи країна фактично закриваються повністю, як зараз", – пояснив глава уряду.

Карантин в Україні

Нагадаємо, що уряд планує продовжити карантин в Україні до 12 травня, однак пом'якшити його умови й дозволити громадянам відвідувати деякі об'єкти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в 2020 році світові не вдасться подолати коронавірус, а боротьба з COVID-19 може тривати ще два роки.

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