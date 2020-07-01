В Україні ввели поняття "проступку": що це таке й кого зачепить

З 1 липня до Кримінального кодексу України вводиться нове поняття "кримінальний проступок" – нетяжкий злочин, що буде розслідуватися за спрощеною процедурою.

Це передбачено Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень". За проступок можуть покарати штрафом до 51 тисячі гривень без альтернативи відбування покарання у виправній колонії.

Максимум, що може отримати порушник замість грошового штрафу, – невеликий термін обмеження волі в колонії. Головна мета нововведення – спрощення досудового розслідування. Тепер розслідування кримінальних проступків повинні проходити не більше 72 годин, а розгляд справи в суді – максимум до 30 днів з дня вручення повідомлення про підозру.

Якщо обвинувачений визнає свою провину, суд може розглянути провадження за ним без виклику учасників у зал судових засідань. Людина, яка скоїла кримінальний проступок, після виконання покарання буде вважатися такою, що не має судимості.

До "проступків" належить близько 100 складів злочинів з Кримінального кодексу. Зокрема:

некваліфіковані крадіжки (на суму, яка не перевищує значний розмір, тобто 105 100 гривень, і якщо крадіжка здійснена порушником не в складі групи),

зберігання наркотиків без мети збуту в невеликих кількостях,

шахрайство на суму менше 105 100 гривень,

заподіяння легких тілесних ушкоджень,

нанесення побоїв,

хуліганство (не групове),

фіктивне підприємництво, що не завдало значних збитків державі.

Крім того, спрощується процедура розслідування нетяжких злочинів у формі дізнання. Проводити розслідування кримінальних проступків будуть дізнавачі (посадові особи підрозділу дізнання органу Національної поліції). У цю категорію планувалося перевести дільничних і набрати нових людей, однак за фактом перевели переважно слідчих.

Якщо раніше мінімальний штраф за кримінальну крадіжку без обтяжливих обставин був 850 гривень, то 1 липня ця сума зросла до мінімального порогу в 17 тисяч гривень, а максимальне покарання становитиме 51 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 липня набув чинності закон про водіння в нетверезому стані – штрафи збільшуються до 17-34 тис. грн, а в разі повторного порушення – 51 тис. грн. Головне нововведення – водіння у нетверезому стані буде кваліфіковано як кримінальний злочин, а не як адміністративне порушення.